Çay bahçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı

Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi, bulunduğu yerden 70 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Çay bahçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı

'nin Muradiye beldesinde yaş bahçesinde hasat yapan H.İ.S. (30), yamaç arazide havanın da yağışlı olması nedeniyle dengesini kaybederek yuvarlandı.

Bulunduğu yerden kalkamayan H.İ.S'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan H.İ.S'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 70 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Yaralanan H.İ.S. sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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