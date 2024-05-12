Çay bahçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı

Rize'nin Muradiye beldesinde yaş çay bahçesinde hasat yapan H.İ.S. (30), yamaç arazide havanın da yağışlı olması nedeniyle dengesini kaybederek yuvarlandı.



Bulunduğu yerden kalkamayan H.İ.S'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan H.İ.S'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 70 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.



Yaralanan H.İ.S. sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.