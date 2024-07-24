Çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

'de merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde bahçede yabancı uyruklu bir işçiyle çay toplayan Evren K.'ya isabet etti. toplayan kişilerin yere düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yıldırım isabet eden işçilerden Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Evren K. ise ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu işçinin kimlik tespiti sürerken, cenazesi savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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