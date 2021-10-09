Çay fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize Ortaköy Mahallesindeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.



Patlamada işçilerden Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı.



Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacısalihoğlu, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Rize Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın sabah vardiya değişimde meydana geldiğini söyledi.



Bir çalışanın vefat ettiğini, birinin yaralı olduğunu kaydeden Alim, "Yanıkları var, hastanede tedavi görüyor. Olayın neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Tutanaklar tutuldu. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var, birinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız" dedi.