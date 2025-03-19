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Çay ocağına baskın: Bavuldan binlerce sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da bir çay ocağında 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Çay ocağına baskın: Bavuldan binlerce sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T. (41) ve H.G.'nin (24) yeni açtıkları çay ocağına operasyon düzenledi.

Aramalarda, valizin içerisine saklanmış 8 bin 456 sentetik hap ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli, gözaltına alındı.

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