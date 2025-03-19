Çay ocağına baskın: Bavuldan binlerce sentetik hap ele geçirildi
Samsun'da bir çay ocağında 8 bin 456 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T. (41) ve H.G.'nin (24) yeni açtıkları çay ocağına operasyon düzenledi.
Aramalarda, valizin içerisine saklanmış 8 bin 456 sentetik hap ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli, gözaltına alındı.
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