Çay ocağına baskın: Bavuldan binlerce sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T. (41) ve H.G.'nin (24) yeni açtıkları çay ocağına operasyon düzenledi.



Aramalarda, valizin içerisine saklanmış 8 bin 456 sentetik hap ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.



Olayla ilgili iki şüpheli, gözaltına alındı.

