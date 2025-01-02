Çay ocağına bomba attılar
İstanbul Küçükçekmece’de bir çay ocağına el bombası atıldı. Bombanın patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına el bombası atıldı.
Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Küçükçekmece
- İstanbul
- Bombalı Saldırı