Çay ocağında otururken silahla vuruldu
İzmit'te kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, çay ocağında oturan kişiyi silahla vururak yaraladı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece yarısı çay ocağında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir mahallesinde meydana geldi. Çay ocağına giren kimliği belirsiz şüpheli, arkadaşlarıyla oturan kişiyi hedef alarak yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.
Masada oturan diğer kişiler müdahale ederek, saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı kişi, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Kocaeli İzmit
- Silahlı Saldırı
- Kocaeli