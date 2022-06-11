Çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu

Siirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Botan Çayı’nda meydana geldi.

Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti.

Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Timurtaş’ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi. Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.





HEMŞİRE KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş’a kalp masajı yaptı. Timurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin Botan Çayı’nda başlattığı arama- kurtarma çalışması devam ediyor.