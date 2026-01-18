Çaya uçan otomobilde baba-oğul can verdi
18.01.2026 03:49
Anadolu Ajansı
AA, İHA
Kandıra'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu hayatlarını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki otomobil gece yarısı bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na uçtu.
Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba ve oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.