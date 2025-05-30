Çaycuma'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi kazı ekipmanlarıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ekiplerin kontrol ve denetimleri aralıksız devam ediyor.

