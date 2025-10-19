Çaycuma'da trafik kazası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprünün korkuluklarına çarptı.

Yenimahalle 6 Nisan mevkisinde yaşandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen marka otomobil köprü istikametine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaralının bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

