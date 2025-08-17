Çaycuma'da zincirleme kaza: Sürücü olay yerinden kaçtı

Filyos nehri üzerindeki köprüde S.A.'nın kullandığı otomobil, seyir halinde gittiği esnada aynı yönde giden S.P. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yine aynı yönde giden M.Ç. yönetimindeki ticari araca çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü S.A., kendi aracının hasar aldığı kazada diğer iki araca ve köprü korkuluklarına zarar vermesiyle birlikte aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

ALKOL İDDİASI

Kaçan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken aracında yolcu olarak bulunan bir kişi ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken köprü trafiği kısa bir süre araç trafiğine kapatıldı.



Olay yerine daha sonra çağrılan çekiciler ile kazaya karışan araçlar kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.