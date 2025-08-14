Çayı kirleten firmanın faaliyeti durduruldu

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu Çayı'ndaki kirlilikle ilgili birimler tarafından denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğü duyuruldu.



Bir süredir kirlilikle gündemde olan Mudurnu Çayı'ndan adli ve idari makamlarca numuneler alınarak gerekli inceleme ile denetimlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, analizler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen iki firmaya önce idari para cezası uygulandığı ifade edildi.



Valilik ayrıca söz konusu firmalardan birinin faaliyetlerinin, yasal şartları sağlayana kadar durdurulduğunu da aktardı.