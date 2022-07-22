'Çayır tırtılı', Balıkesir'deki ayçiçeği tarlalarını da istila etti

Balıkesir'de Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye Mahallelerindeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük zarara uğradıklarını belirtti.

Kalpakçı şu şekilde konuştu:

“İlçemiz genelinde bu yıl geçen yıla göre ayçiçeği ekim alanı yüzde 50 artarak 30 bin dekara çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan çayır tırtılı özellikle çiçek açmaya yeni başlayan körpe yapraklı ayçiçeklerine zarar veriyor. Yaprakları yenen ayçiçeği fotosentez yapamadığı için gelişemiyor ve kurumaya başlıyor. Ekili alanlarında çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyorlar. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimizde dronla ilaçlama yapılıyor.”



Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki ayçiçeği tarlalarına giderek tırtıl kontrolü yapıyorlar.

"AKŞAM SAATLERİNDE İLAÇLAMA YAPILSIN"

Ekipler üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin, arıların aktif olmadığı akşam saatlerinde yapılması konusunda da çiftçiler uyarılıyor.

Bu sayede zirai ilaçlamadan kaynaklı arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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