Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.

50 İŞÇİ 4 MART'A KADAR YERİN 800 METRE ALTINDA



10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.

"İYİ BİR SONUÇ ALANA KADAR KENDİMİZİ YER ALTINA KİTLEME KARARI ALDIK"



Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı.

Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah."

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"



TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.

