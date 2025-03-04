Çayırhan işçileri madende eylemde: Özelleştirme İdaresi'nden açıklama

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihale sürecine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama yaptı.



Açıklamada, ihalede "5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı" getirilerek istihdam düzeyinin mevcut çalışan sayısının üzerine çıkarılacağı ifade edildi.



İşçiler, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine tepkili. Özelleştirmenin iptalini isteyen işçiler, kendilerini yerin 800 metre altına madene kapattı.

