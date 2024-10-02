Çayırova'daki fabrika inşaatında iş kazası

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İki işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.