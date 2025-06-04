ÇAYKUR bayramda da yaş çay alımına devam edecek

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaş çay alımına Kurban Bayramı'nın 1. günü hariç ara vermeyecek.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlatılan birinci sürgün yaş çay alımlarının, tüm fabrikalar maksimum kapasitede çalıştırılarak devam ettiği belirtildi.

Son günlerde, özellikle Kurban Bayramı öncesi çay hasadını sona erdirme eğilimi taşıyan üreticilerin oluşturduğu yoğunluktan istifade ederek kıymetli ürünün değerini düşürme çabası içinde olan kişilerin gözlemlendiği, bu nedenle de bazı hususların yeniden hatırlatılması ihtiyacı hissedildiği vurgulanan açıklamada ş uifadeler yer aldı:

"Bu türden yoğunlaşmanın olduğu ortamlarda üreticilerimizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Ürünleriniz halen tazeliklerini korumakta olup, yoğunluk sebebiyle düşürülen fiyatların siz değerli üreticilerimize oluşturduğu kayıplar, dalındayken olmasından korktuğunuz kayıplardan çok daha fazladır. Süreci zararsız bir şekilde atlatmanın yolu ise sabırla hareket etmekten geçmektedir."