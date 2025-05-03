Çaykur işçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Çaykur işçi alımında son durum

ÇAYKUR, beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü kontenjanlarından personel alımı için düğmeye bastı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da gerçekleştirilecek işe alım süreci, Çaykur Genel Müdürlüğü’nün duyurusuyla resmen başladı. İlgili kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ilanla birlikte başvuru şartlarını ve süreci öğrenebilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI



ÇAYKUR'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normal şartlarda 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlaması beklenen başvurular, yapılan düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İşçi alım ilanları ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden duyurulacak.