ÇAYKUR'dan kota açıklaması

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay sezonu başladığı günden itibaren her türlü basın yayın, internet platformları ve sosyal medya iletişim mecraları üzerinden ÇAYKUR'a yönelik yıpratma politikası uygulandığı belirtildi.



ÇAYKUR'un üreticisini hiçbir şekilde bir yerlere veya birilerine muhtaç etmek için art niyetli üretim planlaması yapmayacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:



"ÇAYKUR'un çabası, çay üretiminin bütün dönemlerinde olduğu gibi üreticilerimizin menfaatine yönelik iyi niyet üzerine olmuştur. Kontenjan olayı yaş çayda yaşanan rekolte artışıyla işletme kapasitesinin yetersiz kalması sonucu mecburen uygulamaya konulmuş ve bu yolla çay hasadı zamana yayılarak kısa süreli geçici çözümler bulunmuştur. ÇAYKUR, sürgün dönemlerini kısaltarak üreticilerimize hasat kolaylığı sağlamak ve satın aldığı yaş çayı mümkün olduğu en kısa süre içerisinde taze işlemek için son yıllarda 6 bin 200 ton olan günlük yaş çay işleme kapasitesini 9 bin 50 tona çıkarmıştır."



İşleme kapasitesi artışının 150 ton günlük işleme kapasiteli 20 adet yeni fabrikaya karşılık geldiği kaydedilen açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada 10 bin tonun üzerinde yaş çay işleme kapasitesine ulaşan özel sektör firmalarını da hesaba dahil ettiğimizde bile kontenjan gerçeği yine önümüzde durmaktadır. Görüldüğü gibi kontenjanın yine de gündeme gelmesi kapasitenin yetersizliğinden ziyade, genel eğilimin 'Çok kısa sürede çayımızı verelim.' düşüncesinden kaynaklandığı bir gerçektir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Yaş çay sektöründe yılda ortalama 1 milyon 400 bin ton rekoltesi gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son yıllarda alımların 750 bin tonu ÇAYKUR tarafından, kalanı ise özel çay firmaları tarafından yapılmaktadır. Teknik imkanlar ve işleme kapasitemizin bugünkü gerçekleri, 750 bin tonların üzerine çıkmamızı engellemektedir. Ancak sürgün dönemleri öncesinde çay sektörünün genelinde fiyat regülasyonu için kota miktarını mümkün olduğunca yüksek tutan ÇAYKUR, sürece olumlu katkı sağlamaktadır. Çay hasadı, 3-5 güne sığdırılacak bir boyutta ve imkan dahilinde değildir. Ancak kontenjan ve kota uygulaması, birileri tarafından her yıl hatta her sürgün döneminde ısrarla gündeme getirilerek çok farklı olumsuz neticeler için kullanılmaktadır. Değerli üreticilerimizden istirhamımız; dışarıdan gelerek veya üreticilikle ilgisi olmayan kişi veya grupların meseleyi tam soruşturup öğrenmeden yarım yamalak bilgilerle zihin bulandıran maksatlı açıklamalarını dikkate alarak onların yanlış yönlendirme çabalarına itibar etmesinler. Üreticilerimiz müsterih olsun, ÇAYKUR açıkladığı kota oranında çayın alımını gerçekleştirecektir."