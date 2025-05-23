Çayönü kazı alanı, tıpkı Göbeklitepe gibi tüm dünyaya tanıtılacak

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu; Ergani Ovası'nda, Dicle Nehri'nin kenarında, milattan önce 10 binden başlayan yerleşim evreleri bulunan Çayönü'nün, avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçilen ilk noktalardan biri olduğunu vurguladı.

Bölgenin tarım ve hayvancılık tarihindeki önemine de dikkat çeken Zorluoğlu, "Çayönü, buğday ve arpa ziraatının ilk kez yapıldığı bir bölge. Aynı zamanda koyun ve keçilerin de ilk kez evcilleştirildiği bir alan. Mimari açıdan da dünya mirasına katkı sunan Çayönü'nde yuvarlak tabanlı barınaklardan dikdörtgen tabanlı evlere geçildiğini biliyoruz. Kazılardan elde edilen bulgular, bu dönüşümü açık şekilde ortaya koyuyor" dedi.

HENÜZ YÜZDE 17'LİK BİR ALAN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kazı çalışmalarında bugüne kadar yalnızca yüzde 17'lik bir alanın gün yüzüne çıkarıldığını belirten Zorluoğlu, ''İncelemelerde dünyadaki ilk örneklerinden biri olarak söndürülmüş kireçten yapılmış terrazzo mozaik kaplamaya rastlandı. Ayrıca alanda, dönemin inanç sistemlerine dair izler taşıyan dikili taşlar da bulunuyor. Bu izlerin anlamlarını uzmanlarımız, ortaya koymaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

''Projelerimiz hazır; finansman çalışmaları da sürüyor. Çayönü ve Hilar Mağaraları ile birlikte bu bölgeyi, önümüzdeki yıllarda tıpkı Göbeklitepe gibi, Türkiye'nin ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak ve Çayönü'ne hak ettiği değeri kazandırmak istiyoruz.''