Cayrokopter nedir, ne için kullanılır?

CAYROKOPTER TARİHİ

Motorlu uçuşun başlaması ile birlikte havada iyice yavaşlayabilen ve dikey iniş yapabilen bir hava aracı icat etmeye çalışan mucitlerin ürettiği pek çok prototip, kumanda edilmeleri zor olduğu için başarısız oldu. 1923 yılında İspanyol Juan de la Cierva rotor pallerini aksin merkezine (hub) aerodinamik ve santrifüj kuvvetlerine farklı bir şekilde tepki verecek şekilde yerleştirmeyi başardı. Bu keşif cayrokopter uçuşunu ve ileride de helikopterin icat edilmesini mümkün kıldı.

Cayrokopterin kalkış yapabilmesi için ileri hareket etmesi gerekir. Helikopter ise motorlu rotoru hem dikey kalkış hem de dikey iniş yapabilir.