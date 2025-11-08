Cehennem Melekleri soruşturması: Necati Arabacı'ya yeniden tutuklama kararı
08.11.2025 02:46
Son Güncelleme: 08.11.2025 04:13
AA
Cehennem Melekleri olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz kabul edildi. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Necati Arabacı hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.
Yaklaşık 1 ay önce tutuklanan Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nin verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden tutuklama talebi kabul edildi. Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, başsavcılığın itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, Necati Arabacı için yeniden tutuklama kararı verdi.
Cehennem Melekleri, Avrupa'da da güvenlik güçlerinin takibinde.
Kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan suç örgütünün "Köln’ün babası" ve "Cehennem Necati" lakaplı elebaşı Arabacı, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.