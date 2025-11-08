Cehennem Melekleri soruşturması: Necati Arabacı'ya yeniden tutuklama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Necati Arabacı hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 1 ay önce tutuklanan Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nin verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden tutuklama talebi kabul edildi. Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, başsavcılığın itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, Necati Arabacı için yeniden tutuklama kararı verdi.