Cehennem Melekleri suç örgütünün elebaşı Necati Arabacı tutuklandı

5 EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI "Köln’ün babası" ve "Cehennem Necati" lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmişti. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

NECATi ARABACI VE CEHENNEM MELEKLERİ

Arabacı, aslen Konyalı. Alman'ya doğumlu olan Arabacı, 1990'lı yıllarda bar fedailiği yaptı. Cehennem Melekleri örgüte giren Arabacı'nın fedailer aracılığıyla Köln'ün fuhuş ve uyuşturucu camiasında yer edindiği belirtiliyor.

Arabacı, 2002 yılında tutuklandı. 30 Eylül 2004 tarihinde suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2003 yılında tutuklanmasından sorumlu savcıyı öldürtmek için bir kiralık katil tuttuğuna ilişkin haberler çıktı.

Arabacı, 2007 yılında cezasının üçte birini çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi. Arabacı, 2018 yılı Haziran ayında tutuklandı. Ancak, delil yetersizliğinden aynı yıl eylül ayında serbest kaldı. Arabacı, 28 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye'de yeniden tutuklandı. Bir süre sonra serbest kalan Arabacı, aynı yıl bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Serbest kaldığı anlaşılan Arabacı, 5 Ekim'de Sırbistan'da tutuklandı. Arabacı, muhtemelen sınırdışı edilince Türkiye'ye geldi.

Arabacı, Avrupa'da adını Hells Angels, yani Cehennem Melekleri isimli çetenin Almanya'daki yasa dışı faaliyetleriyle adını duyurdu.



Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.



Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.



Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.



İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.



Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.