Necati Arabacı havalimanında yakalandı: Cehennem Necati gözaltında

Kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri Necati Arabacı, İzmir 'de gözaltına alındı. Yasa dışı birçok faaliyete karıştığı tespit edilen Arabacı hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

CEHENNEM MELEKLERİ NEDİR?

Hells Angels, yani Cehennem Melekleri isimli çete Almanya'daki yasa dışı faaliyetleriyle adını duyurdu.

Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.

Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.

Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu.

İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.

Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.