Cehennem Necati'nin adamı Manisa'da yakalandı
06.11.2026 09:11
"Cehennem Necati" olarak bilinen Necati Arabacı, İzmir'de yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cehennem Melekleri isimli çetenin tutuklu lideri Coşkun Necati Arabacı'nın elebaşlığını yaptığı çetenin yöneticisi olduğu belirtilen bir kişi Manisa'da gözaltına alındı.
Avrupa'da faaliyet gösteren Cehennem Melekleri isimli çetenin bir yöneticisi Manisa'da gözaltına alındı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütü içerisinde yönetici konumunda bulunan A.P.'nin, Manisa'da saklandığını belirledi.
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Necati Arabacı, İzmir'de yargılandığı davada tutuklu bulunuyor.
CEHENNEM MELEKLERİ NEDİR?
Hells Angel yani Cehennem Melekleri'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor. Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.
Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu. İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.
Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.
NECATİ ARABACI, İZMİR'DE TUTUKLU
Çetenin elebaşı Arabacı'nın 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Arabacı mahkeme tarafından çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .