Cehennem Necati'nin adamı Manisa'da yakalandı

CEHENNEM MELEKLERİ NEDİR?

Hells Angel yani Cehennem Melekleri 'nin geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor. Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.

Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu. İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.

Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.

NECATİ ARABACI, İZMİR'DE TUTUKLU

Çetenin elebaşı Arabacı'nın 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Arabacı mahkeme tarafından çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .