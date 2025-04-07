Çekici kasasında çocuk taşıyan sürücüye ceza kesildi

Kapaklı ilçesinde Karaağaç Bahçeağıl yolu üzerinde bir çekicinin kasasında yolculuk yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aracın sürücüsünün Y.D. olduğu tespit etti. Sürücüye "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ile "araç dışına yolcu bindirmek" maddelerinden toplam 9 bin 456 TL idari para cezası kesildi.