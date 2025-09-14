Çekici üzerindeki otomobil alev aldı

Antalya-Konya Karayolu üzerinde bulunan Demirkapı Tüneli yakınlarında Antalya'dan Derebucak ilçesi yönüne doğru ilerleyen çekicinin üzerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çekici sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdu. Yangına ilk müdahale, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından yapıldı.

Yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, yangını kontrol altına aldı. O sırada çekici sürücüsü de yanan aracı, yangının çekiciye sıçramaması için hızlıca yol kenarına indirdi. Otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangın sonrası yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonrasında trafik normale döndü.