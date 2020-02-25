Çekiciye yüklemek istediği otomobil üzerine düştü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekiciye yüklediği otomobil üzerine devrilen oto kurtarma görevlisi, yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, oto kurtarma görevlisi Serkan Çolak (39), ilçeye bağlı Seyitahmet Mahallesi yakınlarındaki bir dere yatağında mahsur kalan otomobili çekiciye yükledi.



El freni çekilmediği için hareket ettiği belirtilen otomobil, Çolak'ın üzerine devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Çolak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

