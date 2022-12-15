Çekiçle öldürüp arama çalışmalarına katıldı

Artvin'de ölü bulunan muhtarın cinayete kurban gittiği belirlendi.



Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy'de 12 Aralık'ta hasarlı bir kamyonet bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, aracın köy muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.



Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu, ayrıca kan izlerine rastlandı. Çevrede yapılan araştırmada ise Altun bulunamadı.



Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada, muhtar Murat Altun’un en son birlikte olduğu ve aralarında husumet bulunduğu tespit edilen komşusu Yüksel Acar, gözaltına alındı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Acar’ın yer göstermesiyle aracın bulunduğu yere 1 kilometre mesafede, ormanda Murat Altun’un cesedine ulaşıldı.



CESEDİ UZAĞA BIRAKTI



Cinayet sonrası aracı şarampole itip, cesedi uzağa bıraktığı belirlenen şüphelinin, bölgede kayıp muhtarı arama çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.



Kamyonette parmak izlerine de ulaşılan Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



"ÇEKİÇLE BAŞINA VURDUM"



Yüksel Acar ifadesinde, “Alkollüydük, alacak verecek meselesinden tartışınca, elime geçen çekiçle muhtarın kafasına vurdum. Daha sonra hareketsiz halde olan muhtarı, aracıyla ormanlık alana götürdüm. Bu sırada muhtar araç içinde yeniden hareketlenince tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurdum. Cesedi ormanlık alana bıraktım, indiğim aracı da yoldan aşağı iterek kaza süsü vermek istedim” dedi.