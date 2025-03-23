Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında kalıyordu
İstanbul Başakşehir’de, TEM Otoyolu’nda bir TIR şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Her iki sürücü yol ortasında durarak tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Çevredeki diğer sürücüler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada, hafif ticari aracın sürücüsü bagajından bir çekiç çıkararak aracının üstüne çıkarak TIR’ın camlarını kırmaya başladı.
TIR şoförü, çekiçle saldıran sürücüye karşılık olarak aracını hareket ettirerek kaçmaya çalıştı. O esnada kavga sırasında araya giren bir kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.
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