Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında kalıyordu

Her iki sürücü yol ortasında durarak tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Çevredeki diğer sürücüler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada, hafif ticari aracın sürücüsü bagajından bir çekiç çıkararak aracının üstüne çıkarak TIR’ın camlarını kırmaya başladı.



TIR şoförü, çekiçle saldıran sürücüye karşılık olarak aracını hareket ettirerek kaçmaya çalıştı. O esnada kavga sırasında araya giren bir kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



O anlar, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.