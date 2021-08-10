Çekmeköy-Sultanbeyli metro inşaatı: Tünel açma makinesi Sarıgazi'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattı iki aşamada hizmete sokacaklarını belirtti.



İmamoğlu, "Üç istasyondan oluşan birinci aşama, Çekmeköy-Şehir Hastanesi kısmı olarak devreye girecek. Biz, bunu 2023'ün ilk yarısında açmayı planlıyoruz. Sancaktepe-Sultanbeyli hattını ise 2024'te tamamlayıp, inşallah tüm hattı İstanbulluların hizmetine sunmuş olacağız. İlk kısımda yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık" dedi.

İmamoğlu, İBB Meclis komisyonunda mevcut hattı da kapsayan borçlanma taleplerinin bulunduğunu bildirerek, onayın çıkmasını beklediklerini söyledi.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de metro hattındaki çalışmalara ilişkin verdi.



TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK



Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan hat Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. 10,9 kilometrelik 8 istasyondan oluşan hatla yolculuk süresi 16 dakika olacak. Tek yönde saatte 64 bin 800 yolcu taşınacak.

İLK ETABI 2023'TE AÇILACAK

Doğuş İnşaat tarafından yapılan metro hattında raylara düşmeyi önleyici kapılar kullanılacak.



Yeni metro hattının kentin Anadolu yakasındaki karayolu trafiğini rahatlatması bekleniyor.



Projenin ilk etabının 2023 yılında, ikinci etabı ise 2024 yılında hizmete girecek.