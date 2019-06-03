İstanbul'da saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Güngören Mahallesi Ümraniye istikametinde Emrah Tanrıverdi yönetimindeki çekici, alt geçide girdiği sırada önündeki Erhan Hüseyinoğlu yönetimindeki çekiciye arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle Emrah Tanrıverdi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Tanrıverdi'yi kurtardı. Tanrıverdi ve hafif yaralanan diğer sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.