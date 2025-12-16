Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldüren sanık ilk kez hakim karşısında
16.12.2025 15:16
AA
Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlandı.
Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Gül ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Gül, psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.
“ÜZERİNDEN ÇEKMEYE ÇALIŞTIM”
Maktul Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin de olay yerinde yaralanmıştı.
Bilgin, olay günü mutfakta sipariş hazırladığını, bu sırada sanığın mutfağa geldiğini ifade ederek, "Doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan, sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin?' şeklinde konuştu." diyerek ifade verdi.
"Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan Bey'e yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim." diye konuşan Bilgin, Savcı Ercan Kayhan'ın yere düştüğünü dile getirdi.
Bilgni, "Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girdim, haber verdim. Döndüğümde vefat etmişti." dedi.
Gül'ün 3 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve iki kez cezaevine girdiği biliniyor.
DIŞARI ÇIKARILDI
Sanık Gül, tanık Bilgin'in beyanı sırasında araya girmesi nedeniyle mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan çıkartıldı. Bilgin'in beyanını tamamlamasının ardından sanık Gül tekrar salona alındı.
"BİLEREK VE İSTEYEREK YAPTI"
Olay günü müşteri olarak mekanda bulunan tanık Celal Can, mekana nişanlısı nişanlısı Ayşegül Temel ile gittiğini ve aile dostu olan maktul Ercan Kayhan'la burada bir süre sohbet ettiğini aktararak, "Kalktığında Ercan, olayın olduğu bölüme gitti. Sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Şakalaşıyorlar sandım." dedi.
Savcı Kayhan'ın müdahaleye gittiği ve bu sırada nişanlısının sanığın elinde bıçak gördüğünü söylemesi üzerine yanlarına koştuğunu ifade eden Can, "Sanık, Ercan'ı boynundan tutmuş eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük. Sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın, Ercan'ın boğazını kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı." ifadelerini kullandı.
OĞLUNU KORUDU, SAVCIYI SUÇLADI
Tanık olarak dinlenen sanık Gül'ün annesi, Ercan Kayhan ile oğlunun bir dönem yakın olduğunu, Kayhan'ın oğluna çeşitli vaatler verdiğini, sonra da çevresinden uzaklaştırdığını, oğlunun da boşluğa düştüğünü iddia etti.
Maktulün ailesi, beyanları nedeniyle tanığa tepki gösterdi. Bu sırada sanık Gül'ün araya girmesiyle kısa süreli tartışma yaşanması üzerine sanık ve annesi duruşma salonundan çıkartıldı.
Sanık Gül'ün babası ise maktulün işletmesinden çıktıktan sonra oğlunun işe girdiğini ancak kısa süre sonra çıkarıldığını, oğlunun çıkarılmasına maktulün sebep olduğunu ileri sürdü.
TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
Sanık savunması ve tanık beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, maktulün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmeyen 3 tanığın gelecek celsede dinlenilmesi ve otopsi raporunun sonucunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Eylül'de Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarılmıştı.
İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
150 BİN LİRA ALACAK
Gül, daha önce verdiği ifadede restoranda çalıştığı dönemden 150 bin lira alacağı olduğunu ifade etmiş ve ""Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur." demişti.