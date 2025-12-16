Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldüren sanık ilk kez hakim karşısında

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlandı.

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Gül ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Gül, psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.

“ÜZERİNDEN ÇEKMEYE ÇALIŞTIM”

Maktul Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin de olay yerinde yaralanmıştı.

Bilgin, olay günü mutfakta sipariş hazırladığını, bu sırada sanığın mutfağa geldiğini ifade ederek, "Doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan, sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin?' şeklinde konuştu." diyerek ifade verdi.

"Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan Bey'e yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim." diye konuşan Bilgin, Savcı Ercan Kayhan'ın yere düştüğünü dile getirdi.

Bilgni, "Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girdim, haber verdim. Döndüğümde vefat etmişti." dedi.