Çekmeköy'de doğalgaz patlaması

İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğalgazdan kaynaklanan patlamada bir kişi yaralandı.



Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama oldu.



Patlama sonucu, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralanırken, binada yangın çıktı.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."



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