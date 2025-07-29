Çekmeköy'de fabrika yangını: Alevler kontrol altına alındı

İstanbul 'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.



Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi.



Çevrede elektrik kesintisi de yaşandı.



İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.