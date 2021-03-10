Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın sahibi Orhan A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek ölmüştü.

Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alınmıştı.