Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Bir işçi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan iki işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.