Çekmeköy'de lüks villa alev alev yandı

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisindeki lüks villa alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy'de lüks villa alev alev yandı

Çekmeköy, Reşadiye Mahallesi, Soğukpınar Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında, bir site içerisindeki lüks villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. kısa sürede büyüyerek villanın bir bölümünü sardı. Site içerisindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan villayı söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken villanın bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Fatih Büyükyıldız, "Ev bir anda yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Evin altında büyük tüpler vardı. Onlar bir anda yanmaya başladı. Kendi işiyle ilgili tüpler bulunduruyordu evde. Zaten öğlen de bir yangın çıkmış. Söndürmüşler kabloları filan kapatmışlar ama sonradan ikinci bir yangın çıktı vanalar kapalı olmasına rağmen. İtfaiye erken yetişti. Yanımız orman sıçrayabilirdi" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Katil zanlısı tutuklandı

14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Katil zanlısı tutuklandı

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

Erzincan’da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu

Erzincan’da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu

Balıkesir'de miras kavgası: 2 kişi öldü

Balıkesir'de miras kavgası: 2 kişi öldü

Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

Marmaris’te Rus çocuk doğa yürüyüşünde kayboldu, jandarma buldu

Marmaris’te Rus çocuk doğa yürüyüşünde kayboldu, jandarma buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...