Çekmeköy'de minibüs yandı

Ümraniye yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EGK 984 plakalı servis minibüsünün motor kısmı, Şile Yolu'nun Çekmeköy Ömerli mevkiinde alev aldı.



Durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaptı.



Yangını kontrol altına alamayan sürücü, itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.



Gelen itfaiye görevlilerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.



Minibüs, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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