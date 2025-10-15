Otobüsü motorcunun üzerine süren İETT şoförü durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir İETT otobüsü şoförü, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdü. Şoförün kontrolü kaybedip durağa girdiği kazada, otobüsün altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Çamlık Mahallesi'nde İETT otobüsü şoförü, motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi.
1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
KAZA KAMERADA
Öte yandan Şoför ile motosiklet sürücüsünün tartışması ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
İETT'DEN AÇIKLAMA
İETT'de yapılan yazılı açıklamada "Bugün saat 14:42’de Çekmeköy ilçesi Çamlık mahallesi Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada ilk belirlemelere göre özel halk otobüsü şoförü ile beraber toplam 4 kişi yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu Kurumumuzca yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Otobüs
- İstanbul Çekmeköy
- İett