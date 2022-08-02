Çekmeköy'de park gerginliği

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'de bulunan park içindeki çalışmalara karşı çıkan mahalle sakinleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Parkın yıkılmasını istemediklerini söyleyen 9 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy'de parkın yeşil alan olarak kalmasını isteyen mahalle sakinleri bir süredir eylem yapıyordu.

Grup, iş makinelerinin parka girmesini engellemek istedi, polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı.



Çekmeköy Belediyesi ise parkın yerine semt pazarı yapılacağını, yeşil alanların korunacağını ve deprem toplanma alanı olarak kullanılacağını açıklamıştı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çekmeköy Belediyesi ağaçların kesileceği iddialarını yalanladı. Belediye'den yapılan açıklamada, “Belediye ağaçları kesiyor, ağaç katliamı başladı” gibi iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Çekmeköy Belediyesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başladığı semt pazarı proje alanında asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Çekmeköy Belediyesi’nin ilçede başladığı Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazarı proje alanında 'Parkı Yapılaşmaya Açıyorlar', 'İBB Ağaçları Sulamak İstedi İzin Vermediler' gibi asılsız iddialarla provokatif eylemlere başvuran kişiler, şimdide belediye ağaçları kesiyor, ağaç katliamı başladı, parkta yıkım başladı iddiaları ile sahne aldılar. Üzerine basa basa yeniden belirtiyoruz; bölgede belediyemizce tek bir ağaç dalı dahi kesilmemiştir, kesilmeyecektir!” ifadelerine yer verildi.