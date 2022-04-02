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Çekmeköy'de sokakta dövülen kadınla ilgili emniyetten açıklama

İstanbul Çekmeköy'de dün tartışığı kadını sokak ortasında döven ve çevredekileri tehdit eden kişi hakkında emniyet açıklama yaptı. Açıklamada F.T.'nin, erkek arkadaşı S.G.'den şikayetçi olmadığı bildirildi.

Haberler - DHA 02.04.2022 - 09:39

Çekmeköy'de sokakta dövülen kadınla ilgili emniyetten açıklama

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'un Çekmeköy ilçesinde tartıştığı kadını sokak ortasında döven ve çevredekileri de tehdit eden kişi hakkında emniyet açıklama yaptı. 

Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak ortasında tartışan S.G.,  isimli erkek, kaldırımda oturan F.T'yi tekme tokat dövdü. Gördüğü şiddet sonrası F.T'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı, mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Hakaret, Tehdit" suçu ile ilgili Çekmeköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; cuma günü saat 01.00 sıralarında, Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde F.T. isimli kadın şahsın, erkek arkadaşı S.G. isimli şahıs tarafından darp edildiği belirlenmiştir. Görevlilerimizce derhal inceleme başlatılmış, F.T. isimli şahsın şikayet müracaatının olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında, F.T. isimli şahsa ulaşılarak birimlerimize intikali sağlanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; S.G. ile 1 yıldır ilişkilerinin olduğunu, ortak işyeri kurduklarını, S.G.'nin arkadaşları yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktığını ve tartışmaya dönüştüğünü, akabinde S.G.'nın kendisini darp ettiğini ancak kimseden şikayetçi olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili ayrıca şahısların daha önce aile içi şiddetle alakalı herhangi bir müracaatlarının ve tedbir kararlarının da bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi. 

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