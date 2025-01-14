Çekmeköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkisi Çavuşbaşı istikametinde seyreden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 80 AGU 971 plakalı hafif ticari araç ile 35 CBP 744 plakalı kamyon çarpıştı.



Kaza nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü ile bir kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.