İstanbul'da Şile istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, Çekmeköy mevkisinde önünde seyreden ve plakası alınamayan başka bir araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak, takla attı. Araçta bulunan S. Aydın ve A. Ocak yaralandı.
Diğer sürücülerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine emniyet şeridi çekerken, yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.