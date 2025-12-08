Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma. Bir polis şehit oldu
08.12.2025 09:42
Son Güncelleme: 08.12.2025 10:25
Arşiv
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırganlardan biri öldürülürken ikisi yakalandı.
İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de sabah saatlerinde Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Valilik, çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki R.A.'nın öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A.'nın sağ ele geçirildiğini açıkladı.