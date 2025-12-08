Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma. Bir polis şehit oldu
08.12.2025 09:42
Son Güncelleme: 08.12.2025 11:01
DHA
İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırganlardan biri öldürülürken ikisi yakalandı.
İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı.
Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu.
Olay yerinden ilk görüntüler
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Şüphelilerden R.A. (35) öldürülürken diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.