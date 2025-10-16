Çekmeköy’deki İETT kazasında tutuklama

Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün trafik kazası meydana gelmişti.

İETT otobüsü şoförü, motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başlamış, sinirlenmesi üzerine önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girmişti.

Otobüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlenmişti.



Kazada 4 kişi yaralanırken kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü K.P., çıkarıldığı mahkemece "Ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada yaralanan ve gözaltına alınan otobüs şoförünün ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

