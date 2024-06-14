Çekyalı Victoria, Ankara’da cinayete kurban gitti

Çekyalı iş insanı Victoria Vera Blyth, Ankara’da cinayete kurban gitti. Genç kadın, eşi Thomas Blyth tarafından silahla vurularak öldürüldü. Victoria’yı öldüren Thomas Blyth, aynı silahla yaşamına sona verdi. Thomas Blyth’in cenazesi ülkesine götürülmek üzere yakınları tarafından teslim alınırken, kadının cenazesi henüz teslim alınmadı.

Çekyalı Victoria, Ankara’da cinayete kurban gitti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da Çekyalı bir iş kadını, İngiliz vatandaşı eşi tarafından öldürüldü.

Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran’da, Çankaya İncek’te yaşadıkları villada tartışma çıktı.

Victoria’nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü.

Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, yaşamını yitirdi.

Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Çocuklar ise ’ye gelen yakınlarına teslim edildi.

Çekyalı Victoria, Ankara’da cinayete kurban gitti - 1

5 YIL ÖNCE ANKARA’YA GELDİ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce ’ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara’da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth’in otopsi işlemleri tamamlandı.

Thomas Blyth’in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Victoria Vera Blyth’in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

Soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi: 3 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi: 3 kişi yaralandı

Polat çifti davasında yeni gelişme: Dilan Polat'ın da tahliye talebi reddedildi

Polat çifti davasında yeni gelişme: Dilan Polat'ın da tahliye talebi reddedildi

Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı

Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...