Çekyalı Victoria, Ankara’da cinayete kurban gitti

Ankara ’da Çekyalı bir iş kadını, İngiliz vatandaşı eşi tarafından öldürüldü. Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran’da, Çankaya İncek’te yaşadıkları villada tartışma çıktı. Victoria’nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü. Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, yaşamını yitirdi. Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye ’ye gelen yakınlarına teslim edildi.

5 YIL ÖNCE ANKARA’YA GELDİ



Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara’ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara’da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth’in otopsi işlemleri tamamlandı.



Thomas Blyth’in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Victoria Vera Blyth’in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.



Soruşturma sürüyor.