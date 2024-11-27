Çekyat altına zulalanmış silahlar çıktı: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Çekyat altına zulalanmış silahlar çıktı: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kavaklı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik ele geçirdi.

Bunun üzerine şüpheli Ö.A. (14) gözaltına alındı.

KONUTTA SAKLAMIŞ

Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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