İzmir'in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut'un cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gülümser Bulut'un komşuları olay nedeniyle şaşkınlık yaşadı.



Mahalle sakinlerinden Hasan Çankaya, Bulut'un karşı dairesinde oturduğunu, kendisini en son cuma günü balkonda gördüğünü söyledi.



Anne ile kızının uzun zamandır birlikte yaşadığını ifade eden Çankaya, "'Ara sıra kavga ediyorlar.' diyorlardı. H.A. teyzesiyle annesini aramış, bulamayınca akşam eve dönmüşler. H.A, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor' demiş. Sonra çekyatın altına bakmışlar ve cesedi bulmuşlar. Olaydan sonra H.A'yı götürdüler, bir daha gelmedi" dedi.



İLK OTOPSİ SONUCU



Gülümser Bulut'un, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.



İlk tespitlere göre, vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmayan Bulut'un kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.



Yakınlarına teslim edilen Bulut'un naaşı, Gültepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ÇEKYATIN İÇİNDE CESEDİ BULUNMUŞTU



Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.



H.A'nın, olayla ilgili ilk ifadesinde annesinin birkaç gündür kayıp olduğunu, teyzesiyle aradıklarını ancak bulamadıklarını söylediği belirtilmişti.



Zanlının, akşam oturdukları sırada gelen kötü kokular üzerine evi kontrol ettiğini ve annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulduğunu söylediği öğrenilmişti.



Gülümser Bulut hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını tespit eden polis ekipleri, kızı H.A'yı gözaltına almıştı.